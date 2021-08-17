شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية تطلق مبادرة «تمرن كرائد فضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، أمس، مبادرة «تمرّن كرائد فضاء»، ضمن أدوارها المجتمعية الهادفة إلى تغذية اهتمامات الجيل الناشئ بقطاعات الفضاء ومجالاته، من خلال تقديم تجربة تفاعلية تحاكي تأهيل رواد الفضاء وأسلوب حياتهم الرياضي والصحي.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة تنطلق بالشراكة مع أكاديمية «سبورتسا»، فيما تجري فعالياتها على مدى أربعة أيام، مستقطبة الجيل الناشئ من عمر 7 أعوام حتى 16 عامًا، وسيتمكن المشاركون من خوض تجربة تأهيل رواد الفضاء في صالة الأنشطة الرياضية، كما ستسهم المبادرة في غرس قيم الانضباط لديهم ورفع مستوى طموحهم.

وتأتي المبادرة ضمن مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل، واستقطاب المتميزين منهم للانضمام إلى مختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية، إضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء. ودعت الراغبين في الانضمام إلى المبادرة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://initiativesportal.saudispace.gov.sa/ar/practice-like-astronaut.