شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مداخل إضافية لاستقبال معتمري الداخل والخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة التوافد تدريجيا للمملكة لأداء مناسك العمرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تسهيل قدوم المعتمرين من الخارج، وتحديث قائمة الدول المسموح بالقدوم المباشر منها إلى المملكة، والتي تتم من جهة الاختصاص في المملكة، حسب المنحى الصحي في بلد المعتمر وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وفتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد 4 مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت العتيق، ولخدمة عربات التنقل العاملة على راحة ضيوف الرحمن، وهي: مدخل الشيبيكة عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم الأرقم، ومدخل المروة، ومدخل سطح الدورات القشاشية، إذ خصصت أكثر من 5000 عربة عادية وقرابة 3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، من كبار السن وذوي الإعاقة.

وبدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الاستعداد لاستقبال 60 ألف معتمر ومصل موزعين على 8 فترات تشغيلية، وهي الطاقة الاستيعابية التي تم رفعها وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، ويتم إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا».