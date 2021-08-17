شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام تتصدر عدد المركبات بـ871 ألف سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفوق عدد المركبات في مدينة الدمام على كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة، وفقا لرصد إجمالي المركبات ومتوسط حركة السير في المدن خلال الفترة 5 - 11 أغسطس 2021، والذي تصدره وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ووفقا للرصد بلغ عدد المركبات في الدمام 871.249 فيما بلغ متوسط حركتها 17.780 مركبة، في حين سجلت الرياض عدد مركبات 422.539 وبلغ متوسط حركتها في اليوم 60.369 وفي جدة بلغ عدد إجمالي المركبات 474.848 بمتوسط سير 67.935، بينما كان أعلى متوسط للحركة في مكة المكرمة بـ 77.355، وسجلت مدينة تبوك أقل متوسط لحركة السيارات بـ 7.579.