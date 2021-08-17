شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أسطول النقل المدرسي لطلبة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات مدارس المحافظة، ضمن أسطول «شركة تطوير» للنقل التعليمي.

ويستهدف الأسطول أكثر من 62000 مقعد برسوم ميسرة ورمزية، إضافة الى تقديم خدمة مجانية لطلاب التربية الخاصة والضمان الاجتماعي.

وأطلقت إدارة تعليم محافظة الأحساء بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي حملة توعوية بعنوان «سجلهم لنوصلهم» تستهدف المجتمع للتعريف بأهمية تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي التعليمي من خلال تخصيص حافلات تجوب محافظات المنطقة، وتحمل ملصقات تعريفية بضرورة المبادرة في طلب الخدمة.

وأكدت الإدارة أن التسجيل لا يزال متاحا بالخدمة، مهيبة بأولياء أمور الطلبة الاستفادة من هذه الخدمة، عبر تسجيل الطلب في نظام نور الوزاري.