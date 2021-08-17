شكرا لقرائتكم خبر عن 604 إصابات بكورونا.. و«الصحة» تهيب بتلقي الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس، 604 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 539129 حالة، بينما بلغت الحالات النشطة 6649 حالة، بينها 1332 «حرجة».

وأوضحت إحصائية الوزارة تعافي 1011 حالة، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 524061، فيما بلغت الوفيات 8419 بإضافة 7 حالات جديدة.

ونصحت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال التطعيم بجرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.