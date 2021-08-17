شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % من مستشفيات الشرقية تحصل على اعتماد «سباهي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير إحصائي حديث عن خروج 163 مستشفى من شهادة اعتماد المنشآت الصحية الصادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، وذلك من أصل 413 مستشفى تابعا للقطاع الصحي الحكومي والخاص.

اعتماد مشروط

وأظهر التقرير الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه حصول 75% من مستشفيات المنطقة على الاعتماد، وحصول 15 مستشفى على الاعتماد المشروط، فيما لم تحصل 18 مستشفى في الشرقية على الاعتماد من أصل 69 منشأة صحية. ولم يظهر التقرير أسباب عدم حصول هذه المستشفيات على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، أو أسباب عدم تأهيلها لتطبيق متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد، ما يعني أن هذه المنشآت مهددة بعدم تجديد تراخيصها ما لم تقم باعتماد منشآتها.

الرعاية الصحيةويعد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

شرط مسبقوفي أواخر عام 2013م صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير الاسم الرسمي إلى «المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، وشمل القرار أيضا تكليف المركز بالاعتماد الوطني لجميع منشآت الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعميم وزارة الصحة باعتبار الاعتماد الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، شرطا مسبقا لتجديد رخصة التشغيل.

وتلزم «سباهي» جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص «المستشفيات، المستوصفات، بنوك الدم، المختبرات الطبية»، بالتقيد بالمعايير الوطنية التي يضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز.