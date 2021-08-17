شكرا لقرائتكم خبر عن مصلى متنقل بالأماكن العامة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلا بإدارة التوعية والتوجيه بالفرع، المصلى المتنقل في الأماكن العامة في مدينة الرياض، وذلك خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ عبدالله الشبانات، أن هذه الجهود تأتي تحقيقا لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها، وتطبيقا للخطط والأهداف والبرامج التوعوية التي حددتها وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة.