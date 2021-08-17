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مصلى متنقل بالأماكن العامة في الرياض

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الدمام - شريف احمد - وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلا بإدارة التوعية والتوجيه بالفرع، المصلى المتنقل في الأماكن العامة في مدينة الرياض، وذلك خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ عبدالله الشبانات، أن هذه الجهود تأتي تحقيقا لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها، وتطبيقا للخطط والأهداف والبرامج التوعوية التي حددتها وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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