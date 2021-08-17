شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت غير مرخصة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية شرق حفر الباطن جولات مسائية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين وإتلاف 4 كلجم من المواد الغذائية، واستبعاد 4 من العمالة لا يحملون الشهادات الصحية.

من جانبها، نفذت بلدية غرب حفر الباطن جولات ميدانية على المحلات التجارية والصحية أسفرت عن إغلاق منشأتين لعدم وجود تراخيص بلدية، وإتلاف 13 كلجم من المواد الغذائية، واستبعاد 3 عمال لا يحملون الشهادات الصحية.

وفي جنوب حفر الباطن، أتلفت البلدية 72 كلجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأغلقت 3 منشآت لعدم وجود التراخيص البلدية، فيما كثفت بلدية شرق حفر الباطن جولاتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية ومباشرة العمل خارج حدود المحل.