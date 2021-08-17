شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 29 ألف طن نفايات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال الأسبوع الماضي، 9.100 طن من النفايات المنزلية و19.878 طن من النفايات الصلبة ذات الحجم الكبير، بينما تمت معالجة 2624 عنصرا من عناصر التشوه البصري، وتحرير 56 مخالفة نظافة عامة، مع تطبيق الجزاءات تجاه المخالفين.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات م. فهد الزهراني، أن تلك الأعمال تأتي امتدادا لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر، أن أعمال نظافة و«كنس» الطرقات آليا ويدويا شملت 14900 كيلومتر طولي، بالإضافة إلى تطهير 7525 حاوية نظافة وغسيل 210 كيلومترات «طولي» من أرصفة الشوارع، كما تمت خلال الفترة ذاتها مباشرة ومعالجة 214 بلاغا عبر مركز البلاغات والطوارئ في الأمانة «940».

وأشار إلى رفع 282 مركبة «مهملة - تالفة» من الطرقات العامة والأحياء، وذلك ضمن مشروع رفع «المركبات التالفة والمهملة»، وإزالة ما تسببه من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام في برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة، وفق آليات مرحلية وإجرائية متعلقة بهذا الشأن.