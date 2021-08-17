شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مكثف على محطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام محطة وقود جزئيا لعدم توفيرها البنزين بنوعيه «95 / 91»، وأكدت متابعتها جميع المحطات للتأكد من توفير المنتج، وتشغيل شاشات عرض الأسعار وتوفير خدمة الدفع الإلكترونية «مدى» ضمن برنامج التطوير والتأهيل. وواصلت البلدية متابعة الأعمال التطويرية في المحطات التابعة ضمن برنامج التطوير والتأهيل بهدف تحسين محطات الوقود، ورفع جودتها من حيث الشكل والمظهر والخدمات المقدمة، لتلبي احتياجات الجميع. ومن جانب آخر، أسفرت جولات رقابية مكثفة نفذتها البلدية على المطاعم والمنشآت التجارية عن إتلاف 26 كلجم من الأطعمة غير الطازجة والمحضرة مسبقًا، ورصد عددٍ من المخالفات تمثل في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين الأغذية بطريقة صحية. وكثفت البلدية جولاتها التفتيشية على المساكن للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية كافة، ومعالجة التكدس ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا.