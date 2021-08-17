شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2 طن مجمدات غذائية تالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحفظت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة، في الفترة المسائية، على ٢ طن من المجمدات الغذائية التالفة نتيجة سوء الحفظ والتخزين، مع رصد عدة مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية في أحد مراكز التسوق الكبرى، وذلك خلال جولاتها اليومية للحفاظ على صحة المستهلكين.

ورصدت البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة خلال جولاتها على المنشآت التجارية عدة مخالفات، منها: عدم تدوين تاريخ صلاحية للمواد الغذائية، ووضع السجاد والملابس على الأرض مباشرة، وترك الأغذية مكشوفة، مؤكدة العمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وضبطت إدارة الأسواق بالتعاون مع صحة الشرقية مخالفات تتعلق بالإجراءات الصحية والفنية خلال جولاتها المشتركة على مساكن العمالة، فيما واصلت إدارة صحة البيئة حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا.