شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 آلاف م3 أنقاض بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الخبر أكثر من 3072 م3 من الأنقاض خلال أسبوع من مواقع متفرقة، ضمن أعمالها المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري في المحافظة.

وأزالت البلدية أكثر من 3587 حاجزا خرسانيا من مواقع متفرقة، كما أزالت 66 سيارة تالفة خلال أسبوع من الشوارع، إضافة إلى معالجة أكثر من 3649 م2 من الحفر والتشققات في الشوارع خلال أسبوع، ضمن برنامج الصيانة وتحسين مستوى الطرق.

وكانت إدارة الحدائق قد انتهت من تركيب مجموعة ألعاب كبيرة بمظلة واقية من الشمس بواجهة الخبر البحرية، ليصبح عدد مجاميع ألعاب الأطفال في الواجهة البحرية 6 مجاميع كبيرة، حرصا على تنويع وزيادة وسائل الترفيه للأطفال.