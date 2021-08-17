شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف ريال غرامة الصيد المخالف لأسماك «الكنعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ سريان تطبيق حظر استخدام شباك صيد أسماك «الكنعد» الخيشومية على سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية لهذا العام، أمس الأول، فيما ينفذ مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في جميع مرافئ الصيد لرصد المخالفين ومعاقبتهم بغرامات تبدأ من 5000 ريال للمرة الأولى وتتضاعف لـ 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة المصيد في كل مخالفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية «المناصب، والغزول»، ما عدا الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وأكد م. المطيري أن الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد، لأن الصيد بواسطة هذه الوسيلة يعتبر عشوائيًا وليس انتقائيًا مثل باقي الوسائل، والتي تساعد في الحفاظ على صغار الأسماك، وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.

وبيّن أن القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة الدائمة للثروة السمكية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وفقًا لدراسة ما زالت قائمة لتقييم مخازن أسماك الكنعد بغرض البقاء على نفس الموسم أو التغيير فيه مستقبلا عند الانتهاء من الدراسة القائمة حاليًا، وهي عن طريق جمع بيانات الطول والوزن وجهد الصيد وإدخالها في النظام الخاص بالدراسة «برنامج معاينة إنزال الكنعد لدول مجلس التعاون الخليجي»، وتكون في فرضتين صيد رئيسيتين وهما «فرضة دارين - وفرضة الجبيل»، والتي يتم تقييمها سنويًا عن طريق المختصين لرفع توصيات سنوية عن طريق الاجتماعات الدورية لأعضاء الفريق والمكون من كل دول المجلس.