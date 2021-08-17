زلزال هايتي.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1419 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت الحصيلة الموقّتة للزلزال المدمّر الذي ضرب السبت الماضي، جنوب غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح.

وقالت مديرية الحماية المدنيّة في بيان، إنّ الزلزال الذي بلغت شدّته 7.2 درجة على مقياس ريختر أسفر أيضاً عن دمار أكثر من 37 ألف منزل.



وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض، في مشاهد أعادت إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمّر الذي ضرب الدولة الفقيرة في 2010.

ووقع الزلزال صباح السبت الماضي، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.