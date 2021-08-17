جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا لأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الداخلية الأفغاني السابق علي أحمد جلالي، إنه لن يكون رئيسا انتقاليا لأفغانستان، وأنه لم يكن ليقبل هذا المنصب أبدا.

وأضاف جلالي، الذي شغل منصب أول وزير داخلية لأفغانستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، لرويترز: "المحصلة النهائية هي أنه لم يتم الاتصال بي مطلقا، ولم يتم أخذي في الاعتبار مطلقا. لم أفكر في الأمر مطلقا، ولست مهتما".



جاء ذلك في معرض رده على تقرير لرويترز، نقل عن 3 مصادر دبلوماسية أمس الأحد، قولها إنه من المرجح أن يكون رئيسا لإدارة انتقالية في كابول مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

أشار جلالي أيضا إلى أنه سيُمنع من تولي منصب رئيس أفغانستان، لأن دستور البلاد يُقصر هذا المنصب على من يتمتعون بالجنسية الأفغانية فقط، في حين أنه يحمل الجنسية الأمريكية أيضا.