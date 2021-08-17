، "البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية ،

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أمس الاثنين أن مطار كابل عاد إلى للعمل بعدما توقف في وقت سابق اليوم لأسباب أمنية، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، قال الميجور جنرال هانك تايلور، المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون، إن المطار أعيد فتحه مساء الاثنين، مضيفًا بأن طائرة من طراز "سي 17" هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادًا من مشاة البحرية، ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق.
وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة لديها حاليًا 2500 عسكري في مطار كابل، وسيرتفع العدد بحلول الثلاثاء إلى 3 آلاف، موضحًا أن "مهمتنا في كابل ليست قتالية، لكننا سندافع عن قواتنا ضد أي هجوم".
ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لـ"رويترز" أمس الاثنين إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابل لإجلاء رعايا أجانب وعاملين محليين أفغان.
وتوقف مطار كابل عن العمل منذ عصر الاثنين بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظه بآلاف الأفغان الذين حاولوا الفرار من بلدهم بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان.
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أمس الاثنين أن مطار كابل عاد إلى للعمل بعدما توقف في وقت سابق اليوم لأسباب أمنية، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، قال الميجور جنرال هانك تايلور، المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون، إن المطار أعيد فتحه مساء الاثنين، مضيفًا بأن طائرة من طراز "سي 17" هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادًا من مشاة البحرية، ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق.
وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة لديها حاليًا 2500 عسكري في مطار كابل، وسيرتفع العدد بحلول الثلاثاء إلى 3 آلاف، موضحًا أن "مهمتنا في كابل ليست قتالية، لكننا سندافع عن قواتنا ضد أي هجوم".
ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لـ"رويترز" أمس الاثنين إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابل لإجلاء رعايا أجانب وعاملين محليين أفغان.
وتوقف مطار كابل عن العمل منذ عصر الاثنين بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظه بآلاف الأفغان الذين حاولوا الفرار من بلدهم بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
01:32 AM
قالت: لدينا حاليًا 2500 عسكري بالمطار وسيرتفع العدد إلى 3 آلاف
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أمس الاثنين أن مطار كابل عاد إلى للعمل بعدما توقف في وقت سابق اليوم لأسباب أمنية، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، قال الميجور جنرال هانك تايلور، المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون، إن المطار أعيد فتحه مساء الاثنين، مضيفًا بأن طائرة من طراز "سي 17" هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادًا من مشاة البحرية، ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق.
وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة لديها حاليًا 2500 عسكري في مطار كابل، وسيرتفع العدد بحلول الثلاثاء إلى 3 آلاف، موضحًا أن "مهمتنا في كابل ليست قتالية، لكننا سندافع عن قواتنا ضد أي هجوم".
ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لـ"رويترز" أمس الاثنين إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابل لإجلاء رعايا أجانب وعاملين محليين أفغان.
وتوقف مطار كابل عن العمل منذ عصر الاثنين بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظه بآلاف الأفغان الذين حاولوا الفرار من بلدهم بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان.
، "البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية ،
المصدر : الخليج 365
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