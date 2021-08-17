، "المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على أن "الموارد البشرية" تقع عليها مسؤولية كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، بأن المتحايلين على السعودة خونة، محذراً من أن التحايل على السعودة هي خيانة للبلاد وولاة أمرها.

وفي التفاصيل، قال الشيخ "المنيع" إن من يتقاضى راتباً دون عمل من خلال شركات السعودة الوهمية فهو يأخذ راتباً على الخيانة ومكسبه مذموم ولا يجوز.

جاء ذلك في توضيحه لمفهوم السعودة وحكمها والآثار المترتبة عليها في برنامج فتاوى على القناة السعودية.

وأضاف: "الدولة تريد مصالح البلد لأهلها وتحصرها بينهم لما يعود بالنفع عليهم وعلى قوة اقتصادها".

ووصف "المنيع" ما تقوم به كثير من الشركات والمواطنين مما يسمى بالسعودة الوهمية بأنه خيانة للبلاد ولولاة أمرها الذين يحرصون على إصدار القرارات لحماية البلاد ومصالحها.

وأردف: هؤلاء المتحايلون على السعودة هم في الواقع خونة لأنهم يعطلون على الدولة أهدافها في تهيئة وتأهيل المواطنين لأعمال بلادهم ومصالحها وهذه خيانة من هذه الشركات ومن المستجيب لها.

وشدد المنيع على أن وزارة الموارد البشرية تقع عليها مسؤولية كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وعليها إصدار قرارات حازمة لإيقافها.