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طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالعزيز الفهد بتأجيل مبادرة التوطين بسبب تأثير كورونا على قطاع التعليم الخاص.
وتفصيلاً، جاء ذلك في لقائه مع برنامج "الراصد" مع الزميل عبدالله الغنمي؛ حيث قال "الفهد": القطاع أثبت كفاءته في التوطين بدون ضغط الموارد البشرية من عقدين أو ثلاثة بتوظيف الإناث؛ وقد وصلت المدارس إلى 100% وبعضها اقترب من هذه النسبة، وهذا دليل على رغبة منا في التوطين؛ واليوم استقرار مدارسنا لن يكون إلا بسواعد أبنائه.
وأضاف : مع عودة منسوبي المدارس بعد جائحة كورونا لو كان عندي كافة الفريق سعودياً "ما شلت هم"، كيف سنعود ويعود الموظفون وما يترتب على عودتهم، فقطاع التعليم الأهلي من أعلى معدلات التوطين بين القطاعات الأخرى بواقع ٥٣٪، مقارنة بالقطاعات الخاصة التي وصلت إلى ٢٥٪.
وطالب "الفهد" بتأجيل مبادرة التوطين أسوةً بالقطاعات الأخرى قائلاً : لسنا أقل أولوية منها، مطالباً بتأجيل المبادرة إلى العام القادم والإعداد للمبادرة بالشكل الصحيح - على حد قوله -.
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-08-17
طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالعزيز الفهد بتأجيل مبادرة التوطين بسبب تأثير كورونا على قطاع التعليم الخاص.
وتفصيلاً، جاء ذلك في لقائه مع برنامج "الراصد" مع الزميل عبدالله الغنمي؛ حيث قال "الفهد": القطاع أثبت كفاءته في التوطين بدون ضغط الموارد البشرية من عقدين أو ثلاثة بتوظيف الإناث؛ وقد وصلت المدارس إلى 100% وبعضها اقترب من هذه النسبة، وهذا دليل على رغبة منا في التوطين؛ واليوم استقرار مدارسنا لن يكون إلا بسواعد أبنائه.
وأضاف : مع عودة منسوبي المدارس بعد جائحة كورونا لو كان عندي كافة الفريق سعودياً "ما شلت هم"، كيف سنعود ويعود الموظفون وما يترتب على عودتهم، فقطاع التعليم الأهلي من أعلى معدلات التوطين بين القطاعات الأخرى بواقع ٥٣٪، مقارنة بالقطاعات الخاصة التي وصلت إلى ٢٥٪.
وطالب "الفهد" بتأجيل مبادرة التوطين أسوةً بالقطاعات الأخرى قائلاً : لسنا أقل أولوية منها، مطالباً بتأجيل المبادرة إلى العام القادم والإعداد للمبادرة بالشكل الصحيح - على حد قوله -.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
12:30 AM
قال إن القطاع أثبت كفاءته في التوطين منذ عقدين أو ثلاثة بتوظيف الإناث
طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالعزيز الفهد بتأجيل مبادرة التوطين بسبب تأثير كورونا على قطاع التعليم الخاص.
وتفصيلاً، جاء ذلك في لقائه مع برنامج "الراصد" مع الزميل عبدالله الغنمي؛ حيث قال "الفهد": القطاع أثبت كفاءته في التوطين بدون ضغط الموارد البشرية من عقدين أو ثلاثة بتوظيف الإناث؛ وقد وصلت المدارس إلى 100% وبعضها اقترب من هذه النسبة، وهذا دليل على رغبة منا في التوطين؛ واليوم استقرار مدارسنا لن يكون إلا بسواعد أبنائه.
وأضاف : مع عودة منسوبي المدارس بعد جائحة كورونا لو كان عندي كافة الفريق سعودياً "ما شلت هم"، كيف سنعود ويعود الموظفون وما يترتب على عودتهم، فقطاع التعليم الأهلي من أعلى معدلات التوطين بين القطاعات الأخرى بواقع ٥٣٪، مقارنة بالقطاعات الخاصة التي وصلت إلى ٢٥٪.
وطالب "الفهد" بتأجيل مبادرة التوطين أسوةً بالقطاعات الأخرى قائلاً : لسنا أقل أولوية منها، مطالباً بتأجيل المبادرة إلى العام القادم والإعداد للمبادرة بالشكل الصحيح - على حد قوله -.
، "الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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