شكرا لمتابعة خبر عن رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي يطالب بتأجيل مبادرة التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالعزيز الفهد، بتأجيل مبادرة التوطين بسبب تأثير ‫جائحة كورونا على قطاع التعليم الخاص.

وقال الفهد: "مطلوب من وزارة الموارد البشرية تأجيل مبادرة التوطين، أسوة بقطاعات أخرى لسنا أقل أولوية منها".

وتابع: "القطاعات التي اُجلت تتعافى حاليا، لذا مطلوب تأجيل المبادرة للعام القادم إلى أن يبدأ التعافي ووضوح الرؤية ويتم الإعداد للمبادرة بالشكل الصحيح".

وأوضح أن القطاع أثبت كفاءته في التوطين بدون ضغط الموارد البشرية من عقدين أو ثلاثة بتوظيف الإناث، مضيفا: "قد وصلت المدارس إلى 100% وبعضها اقترب من هذه النسبة، وهذا دليل على رغبة منا في التوطين، واليوم استقرار مدارسنا لن يكون إلا بسواعد أبنائه".

وأضاف: "مع عودة منسوبي المدارس بعد كورونا، لو كان عندي كافة الفريق سعوديا ما شلت هم، كيف سنعود ويعود الموظفون وما يترتب على عودتهم، فقطاع التعليم الأهلي من أعلى معدلات التوطين بين القطاعات الأخرى بواقع 53 % مقارنة بالقطاعات الخاصة التي وصلت إلى 25%.