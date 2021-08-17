شكرا لمتابعة خبر عن الذيابي يكشف عن أماكن الشعور بألم المرارة الناتج من الحصوات والالتهابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن أماكن الشعور بألم المرارة الناتج من الحصوات والالتهابات.

وقال عبدالله الذيابي:"ألم المرارة الناتج من الحصوات أو الالتهابات، يشعر به المصاب في رأس المعدة، وأعلى البطن جهة اليمين، وأعلى البطن جهة اليسار، وأسفل البطن ووسط الصدر".

وكان عبدالله الذيابي، أوضح أن تناول الفلفل الحار قد يسبب تهيجا وألما لدى الأشخاص الذين يعانون شروخًا في منطقة الشرج.