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بالفيديو .. مشروع حافلات الرياض يواصل أعماله استعدادًا للتشغيل الفعلي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يواصل مشروع حافلات الرياض أعماله استعداداً للتشغيل الفعلي المتوقع خلال الأشهر القادمة.

وتشمل الأعمال التي يجريها المشروع محطات صعود الركاب، وذلك استعدادًا للتشغيل الفعلي للحافلات، وفقا لـ"العربية".

يذكر أن شبكة حافلات الرياض تستهدف تقديم خدمات نوعية، نقل الركاب من وإلى محطات قطار الرياض.

كما أنها ستلعب دوراً هاماً في تقليل حجم حركة السيارات في شوارع وطرقات الرياض، والتخفيف من حجم التلوث البيئي واستهلاك الطاقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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