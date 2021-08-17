شكرا لمتابعة خبر عن رئيس منصة عاين : لا توجد فيلا سكنية تخلو من العيوب والمشاكل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لمنصة عاين، على آل محسن، إنه لا توجد فيلا سكنية خالية من العيوب والمشاكل.

وأضاف أن المشاكل والعيوب تختلف من فيلا لآخرى، وتختلف تكلفة معالجتها بحسب نوعيتها، فهناك ما يكلف 10 آلاف ريال، وهناك ما يصل إلى 100 الف ريال، وذلك بحسب ما قاله في برنامج "سوالف بزنس المذاع على إذاعة ثمانية.

وأكد أن عدد الفيلا التي لا تشوبها أي عيوب تكون قليلة، مضيفا أنه لا يمكن الإشراف على كل شيء عند بناءالعقارات السكنية، لذلك سيكتشف الإنسان عيوب ومشاكل فيها حتى ولو تم بناءها تحت إشرافه الشخصي.