شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الدراسات أثبتت أن لقاح كورونا مفيد للأطفال "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري طب أسرة عن تأثير لقاح كورونا على الأطفال، قائلا:"الدراسات أثبتت أن لقاح كورونا مفيد للأطفال".

وأوضح الاستشاري خلال حواره ببرنامج " عين الخامسة":" أثبتت الدراسات أن لقاح كورونا مفيد للأطفال؛ فهو مثل تطعيم شلل الأطفال والتطعيمات التي يأخذها الأطفال بشكل عام عن فيروس أو بكتيريا معينة".

وأشار إلى أن تطعيم كورونا يعطي بشكل مضاعف كي يكون للجسم مناعة، موضحا:"المدح الزائد في اللقاح يخوف الناس".