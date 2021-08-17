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استشاري: الدراسات أثبتت أن لقاح كورونا مفيد للأطفال "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري طب أسرة عن تأثير لقاح كورونا على الأطفال، قائلا:"الدراسات أثبتت أن لقاح كورونا مفيد للأطفال".

وأوضح الاستشاري خلال حواره ببرنامج " عين الخامسة":" أثبتت  الدراسات أن لقاح كورونا مفيد للأطفال؛ فهو مثل تطعيم شلل الأطفال والتطعيمات التي يأخذها الأطفال بشكل عام عن فيروس أو بكتيريا معينة".

وأشار إلى أن تطعيم كورونا يعطي بشكل مضاعف كي يكون للجسم مناعة، موضحا:"المدح الزائد في اللقاح يخوف الناس".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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