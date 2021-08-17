شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح آلية الاستفادة من خدمة تطعيم كبار السن في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت وزارة الصحة آلية الاستفادة من خدمة تطعيم لقاح كورونا في المنزل للفئة العمرية من 70 سنة فأكثر.

وأطلقت الوزارة هذه الخدمة للحفاظ على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وتعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها الوزارة.

ويمكن الاستفادة من خلال هذه الخدمة تتبع الرابط المختص للخدمة وإدخال بيانات كبير السن في "أبشر" ثم إدخال المعلومات وإرسال الطلب.