شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تطرح خدمة تعويض ودعم الصيادين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة تمكن الصياد الحرفي وعامل الصيد من التقديم للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج دعم الصيادين.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بعض الشروط للحصول على الخدمة وتشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على رخصة صيد "حرفي" أو رخصة عامل صيد سعودي "بحار سعودي" ويكون مباشراً لمهامه بنفسه، وألا يشغل الصياد التقليدي "الحرفي" أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

وتضمنت الشروط أيضا: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألا يملك أكثر من قارب واحد، على ألا يتجاوز طول القارب 10 أمتار، وألا يكون على كفالته أي عامل صيد أجنبي، وألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم 9 آلاف ريال، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشرة 54 ألف ريال سنويًا لكافة البرامج، وأيضًا ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج.

ودعت الراغبين في الحصول على الخدمة تقديم لإثبات الأهلية لمزاولة مهنة الصيد "وثائق معتبرة لدى البرنامج"، والالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج، وأن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ويكون مسجلاً في المنصة الإلكترونية.