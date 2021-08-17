شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات احترازية صحية مشددة ستطبق لضمان سلامة المعتمرين في مكة والمدينة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تكشفت معلومات عن وجود إجراءات احترازية صحية مشددة ستحيط المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفقا للمعلومات الواردة فإن فرق ميدانية صحية ستكثف الرقابة على الفنادق المخصصة لإسكان المعتمرين عبر الدخول للفنادق لمتابعة الإجراءات الاحترازية سواء فيما يخص غرف العزل، وفق قناة "العربية".
وتشير المعلومات إلى أنه في حال اكتشاف إصابات بالفيروس وتطبيق النسب المحددة المعتمرين في كل غرفة.