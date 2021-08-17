وتشير المعلومات إلى أنه في حال اكتشاف إصابات بالفيروس وتطبيق النسب المحددة المعتمرين في كل غرفة.

وفقا للمعلومات الواردة فإن فرق ميدانية صحية ستكثف الرقابة على الفنادق المخصصة لإسكان المعتمرين عبر الدخول للفنادق لمتابعة الإجراءات الاحترازية سواء فيما يخص غرف العزل، وفق قناة "العربية".

تكشفت معلومات عن وجود إجراءات احترازية صحية مشددة ستحيط المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات احترازية صحية مشددة ستطبق لضمان سلامة المعتمرين في مكة والمدينة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية