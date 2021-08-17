شكرا لمتابعة خبر عن استشارية توضح خطورة تناول المسكنات دون استشارة الطبيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدثت طبيبة الأسرة الدكتورة لمياء البراهيم، عن خطورة تناول المسكنات لأكثر من 3 أيام متتالية دون استثارة الطبيب.

وقالت "الطبيبة لمياء": "إذا كانت عندك مشكلة صحية تستلزم أخذ مسكنات لمدة 3 أيام فيعني هذا أنه يوجد مشكلة صحية وجسمانية يجب معالجتها فالآلم يدل على وجود مشكلة عضوية في الجسم يجب علاجها"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وأضاف: "في بدائل للمسكنات ولكن لا نقدر نعتمد عليها وفي مسكنات شعبية زي استعمال الكي والذي يقتل الآلم ولا ينصح فيه لأنه لا يعالج ولكنه يقتل الألم أي أن الشخص يٌعاني دون ألم مثل مرضى السكر ويصيبهم مشكلة في القدم ولا يشعر بها فتؤدي إلى البتر".