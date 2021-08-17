شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سيدات يدخلن مجال الصناعاتِ العسكريةِ في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عززت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية نسبة تعيين السيدات في هذا الصناعات العسكرية في المصانع والمراكز في إطار خطة المملكة في توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وذكرت المهندسة انتصار الشمري، إحدى العاملات في مركز الأمير سلطان لتوسعات البحوث الدفاعية، أن المركز يضم أكثر من 25 مهندسة في مختلف المجالات، ومنها الليزر والسوفت وير والرادار.

وأضافت المهندسة غادة الفقي أن تجربة العمل في هذا المجال متميزة، ويحدث فيها تبادل خبرات بين المهندسين والمهندسات، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "العربية".

من جهتها، عبرت أسماء الزهراني، مدير منتج محطة التحكم عن بعد، عن افتخارها بالعمل في المركز، مؤكدة أن العمل يتطور.