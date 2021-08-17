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استشاري: أغلب من توجهوا للتكميم خارج المملكة تعالجوا في عيادات سعودية "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري جراحة تجميل، عن الترهلات مابعد التكميم، قائلا:"أغلب من توجهوا للتكميم خارج المملكة تعالجوا في عيادات سعودية بعد مضاعفات العملية من خلال متابعة النتائج".

وأوضح الاستشاري خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":"علاج المضاعفات والمتابعة يكلف أكثر من عملية التكميم"، لافتا:"لابد من الفحص الطبي بالعيادة للتأكد من نوع الترهل ومدى مرونة الجلد".

وأشار:" الترهل بسيط نتجه لأجهزة الشفط والنحت ونتائجها جيدة"، مبينا:" لو الترهل في أسفل البطن وأعلى البطن يمكن عمل شد البطن الكلاسيكي من خلال شد الترهلات العلوية والسفلية وإعادة فتحة السرة فتحة جديدة".

ولفت:"لو الترهل شديد يمكن عمل شد البطن الممتد والجرح يصبح ممتدا للأجناب ويتم إزالة الترهلات في الأجناب وتحسينها"، موضحا:"يجب أن يكون الوزن ثابتا بعد عملية التكميم أو تحويل مسار".

وتابع:"الفحوصات ما قبل العملية تكون كلها في الطبيعي والالتزام بتعليمات الطبيب قبل وبعد العملية"، لافتا:"يجب أن تكون توقعات عملية التكميم طبيعية ومعقولة".

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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