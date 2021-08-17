شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: أغلب من توجهوا للتكميم خارج المملكة تعالجوا في عيادات سعودية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري جراحة تجميل، عن الترهلات مابعد التكميم، قائلا:"أغلب من توجهوا للتكميم خارج المملكة تعالجوا في عيادات سعودية بعد مضاعفات العملية من خلال متابعة النتائج".

وأوضح الاستشاري خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":"علاج المضاعفات والمتابعة يكلف أكثر من عملية التكميم"، لافتا:"لابد من الفحص الطبي بالعيادة للتأكد من نوع الترهل ومدى مرونة الجلد".

وأشار:" الترهل بسيط نتجه لأجهزة الشفط والنحت ونتائجها جيدة"، مبينا:" لو الترهل في أسفل البطن وأعلى البطن يمكن عمل شد البطن الكلاسيكي من خلال شد الترهلات العلوية والسفلية وإعادة فتحة السرة فتحة جديدة".

ولفت:"لو الترهل شديد يمكن عمل شد البطن الممتد والجرح يصبح ممتدا للأجناب ويتم إزالة الترهلات في الأجناب وتحسينها"، موضحا:"يجب أن يكون الوزن ثابتا بعد عملية التكميم أو تحويل مسار".

وتابع:"الفحوصات ما قبل العملية تكون كلها في الطبيعي والالتزام بتعليمات الطبيب قبل وبعد العملية"، لافتا:"يجب أن تكون توقعات عملية التكميم طبيعية ومعقولة".