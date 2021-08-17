شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رجل أمن يوقف مركبته ليتناول الطعام مع عامل النظافة على طريق العقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن مصري تصرف إنساني لرجل أمن سعودي وهو يتناول الطعام مع عامل النظافة على صحن واحد.

وذكر المواطن المصري أنه أثناء سيره على طريق العقبة شاهد رجل أمن ينزل من مركبته ومعه وجبة طعام وجلس مع عامل نظافة ليتناول الطعام معه.

وأضاف أن الشباب السعودي من أطيب خلق الله، معبرًا عن حبه للمملكة وشعبها، واصفا الشعب السعودي بأنه طيب وكريم، مقدما تحياته لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.