شكرا لمتابعة خبر عن النمر يكشف عن تأثير حبوب منع الحمل على ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن تأثير حبوب منع الحمل على ضغط الدم.

وقال خالد النمر:"حبوب منع الحمل ترفع الضغط خاصةً في النساء فوق 35 سنة، ومن تعاني السمنة، ومن لديها تاريخ عائلي بالضغط".

وكان خالد النمر أوضح أن المسكنات تسبب قصورًا في الكلى خصوصًا في حالة عدم شرب سوائل كافية وإصابة المريض بالجفاف.

وأشار إلى أهمية شرب كمية سوائل كبيرة تتجاوز 3 لترات يوميًا بسبب الوجود في جو حار ومكان جاف وبذل جهد يومي، مع عدم الاعتماد على العطش مقياسا لكمية السوائل المطلوبة.