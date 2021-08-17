شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 133 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنها ضبطت 48 مخالفا لرعيهم2649 رأسا من الأبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و67 مخالفا بحوزتهم 91م3 من الحطب والفحم المحليين المعروض لأغراض تجارية في الرياض.

كما ضبطت 8 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة المدينة المنورة، و10 مخالفين لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصص لها بمنطقة عسير، بجانب السيطرة على أسد في أحد أحياء المدينة المنورة.

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