شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: عقوبات نظام المنافسة تتجاوز الـ 10% من إجمالي مبيعات المخالف السنوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مستشار قانوني عن العقوبات التي يفرضها نظام المنافسة في حالة المخالفات، مشيرًا إلى أن النظام يتم تطبيقه على الجميع ولا يتم إعفاء أحد.

وقال المستشار القانوني عن هذه المخالفات: "بالنسبة لارتكاب المخالفات تحدث بشكل مباشر من خلال مسؤولي الشركة أو بشكل غير مباشر بحدوث التبعية والنظام لا يعفي أحد وما حدث من صدور غرامات وقرارات جاءت متوافقة مع نظام المنافسة".

وأضاف: "العقوبات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات المخالف سنويًا وإذا حدث إشكال في موضوع التقدير فيتم الاستعاضة عنه بإلزامه بدفع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف من المكاسب التي حققها جراء المخالفة"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".