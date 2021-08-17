شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شاب يحول الأجهزة التالفة إلى مواد ذات فائدة في القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

حول الشاب عبدالله البلهان الأجهزة التالفة إلى مواد ذات فائدة في القصيم من خلال إعادة تدويرها.

وذكر أنه فكر في استغلال موهبته في إعادة تدوير الأشياء القديمة، وأصبح ذلك مصدر رزق له، لافتا إلى أنه نشر فكرته عبر حساباته بمواقع التواصل لكي يستفيد منها الآخرين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه من بين الأشياء التي استخدم فيها موهبته هي مروحة قديمة كان يشتكى الناس من أنها مزعجة لكنه توصل لطريقة حولتها لمروحة غير مزعجة، مشددًا على الشباب بالاستفادة من الأغراض القديمة وتحويلها لأشياء مفيدة.