شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة العامة للترفيه تطلق اللائحة المحدثة لتراخيص الأنشطة الترفيهية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للترفيه اللائحة المحدثة لتراخيص الأنشطة الترفيهية بالمملكة والاشتراطات الخاصة للعمل في قطاع الترفيه.

وعن التصاريح المتعلقة بالعروض الترفيهية فيجب أن تتضمن عدة اشتراطات أبرزها وجود السجل التجاري وأن يقدم الطلب من صاحب المؤسسة وأن يكون مالكًا للموقع أو حاصلاً على موافقة مالك الموقع.

كما تمتد تلك الاشتراطات لتشمل تصاريح عروض حية في المطاعم والمقاهي والتي يجب أن تمتلك أيضًا سجل تحاري وأن تكون جميع المستندات الخاصة بالمنشأة سارية المفعول وأن يكون الموقع ملائمًا أيضًا لتقديم العرض.

وللإطلاع على الشروط والتصاريح الخاصة للعمل في قطاع الترفيه بالتفاصيل يرجى الإطلاع على اللائحة بالرابط التالي:

https://www.gea.gov.sa/media/3020/license-regulations.pdf