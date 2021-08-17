5 شروط للمشاركة في مزاد بيع «مشغولات ذهبية» بجمرك الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، اليوم الإثنين، عن إقامة مزاد علني لبيع "مشغولات ذهبية" في جمرك الرياض- الميناء الجاف.

وشاركت زاتكا، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها أن شروط التي يجب التقيد بها للدخول في المزاد وتتمثل في التالي:

- دفع مبلغ تأمين إلزامي 200 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

- إخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

- يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

- سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات).

- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمارك.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن المزاد سيقام يوم الخميس 18 محرم 1443 هـ الموافق 26 أغسطس 2021م، الساعة 4 عصرًا وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

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