شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا»: مساهمات المملكة تعمل على تحسين البيئة التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مديرة شؤون الأونروا في الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية غوين لويس عن شكرها للمملكة على دعمها السخي من خلال الصندوق السعودي للتنمية في بناء مدرسة للبنين ومركز صحي في مخيم عايدة في بيت لحم.

وقالت خلال افتتاح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) أمس : "إن هذا المشروع الممول من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية التي بلغت قيمته 4,110,000 دولار، هو واحد من بين العديد من المشاريع الأخرى التي تمولها"، مشيرةً إلى أن هذه المساهمات السخية المقدمة من المملكة تعمل على تمكين الأونروا في تحسين البيئة التعليمية لـ467 طالباً مسجلاً لدى مدرسة عايدة للبنين.

ووفقاً لبيان صادر من الأونروا، مكنت المساهمة الوكالة من إنشاء مركز عايدة الصحي، وهو مبنى مكوّن من أربعة طوابق يضم 25 غرفة بما في ذلك غرف للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وغرف لجراحة الأسنان، ومنطقة مخصصة للأطفال، وغرف لتنظيم الأسرة وغرفتي اجتماعات تخدمان أغراض طبية مختلفة، بالإضافة إلى مرافق أخرى مصممة أيضاً لخدمة المرضى ذوي الإعاقة.

وأضاف البيان أنه منذ عام 2013 م، ومن خلال المنح السخية المقدمة من المملكة تم إنشاء وإعادة تأهيل 39 منشأة تابعة للأونروا في الضفة الغربية، بما فيها المدارس والمراكز الصحية.

مما يذكر أن المملكة قدمت أكثر من 800 مليون دولار للأونروا حيث تعد واحدة من أكبر الجهات المانحة والداعمة للوكالة.