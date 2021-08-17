جامعة الشمالية تحدد موعد استقبال طلبات القبول الإلكتروني للفترة الثانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن موعد استقبال طلبات القبول الإلكتروني للفترة الثانية.

وأوضحت الجامعة، أن استقبال طلبات القبول تشمل برامج البكالوريوس، وبرامج الدبلوم، لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1443هـ.

ونشرت جامعة الحدود الشمالية تفاصيل مواعيد استقبال طلبات القبول كالتالي:



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