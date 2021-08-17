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شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تحدد موعد استقبال طلبات القبول الإلكتروني للفترة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17
جامعة الشمالية تحدد موعد استقبال طلبات القبول الإلكتروني للفترة الثانية
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن موعد استقبال طلبات القبول الإلكتروني للفترة الثانية.
وأوضحت الجامعة، أن استقبال طلبات القبول تشمل برامج البكالوريوس، وبرامج الدبلوم، لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1443هـ.
ونشرت جامعة الحدود الشمالية تفاصيل مواعيد استقبال طلبات القبول كالتالي:
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