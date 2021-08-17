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أسعار النفط تتراجع إثر ضعف البيانات الاقتصادية الصينية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

أسعار النفط تتراجع إثر ضعف البيانات الاقتصادية الصينية

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط، مساء أمس الاثنين، تراجعًا إثر بيانات تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد الصيني.

خام برنت:

فقد انخفض خام برنت 1.08 دولار أو ما يعادل 1.5 بالمائة إلى 69.14 دولار للبرميل.

الخام الأمريكي:

بينما انخفض الخام الأمريكي 1.15 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 65.73 دولار للبرميل.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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