شكرا لقرائتكم أسعار النفط تتراجع إثر ضعف البيانات الاقتصادية الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17
بينما انخفض الخام الأمريكي 1.15 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 65.73 دولار للبرميل.
أسعار النفط تتراجع إثر ضعف البيانات الاقتصادية الصينية
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط، مساء أمس الاثنين، تراجعًا إثر بيانات تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد الصيني.
خام برنت:
فقد انخفض خام برنت 1.08 دولار أو ما يعادل 1.5 بالمائة إلى 69.14 دولار للبرميل.
الخام الأمريكي:
بينما انخفض الخام الأمريكي 1.15 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 65.73 دولار للبرميل.
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