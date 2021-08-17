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قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة

بحثا الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة
قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل معالي قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي بجمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة - متابعات الخليج 365

حضر الاستقبال الوفد المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وكبار الضباط من الجيش الباكستاني.

قائد الجيش الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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