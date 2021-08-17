- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، بأن المتحايلين على السعودة خونة، محذراً من أن التحايل على السعودة هي خيانة للبلاد وولاة أمرها.
وفي التفاصيل، قال الشيخ "المنيع" إن من يتقاضى راتباً دون عمل من خلال شركات السعودة الوهمية فهو يأخذ راتباً على الخيانة ومكسبه مذموم ولا يجوز.
جاء ذلك في توضيحه لمفهوم السعودة وحكمها والآثار المترتبة عليها في برنامج فتاوى على القناة السعودية.
وأضاف: "الدولة تريد مصالح البلد لأهلها وتحصرها بينهم لما يعود بالنفع عليهم وعلى قوة اقتصادها".
ووصف "المنيع" ما تقوم به كثير من الشركات والمواطنين مما يسمى بالسعودة الوهمية بأنه خيانة للبلاد ولولاة أمرها الذين يحرصون على إصدار القرارات لحماية البلاد ومصالحها.
وأردف: هؤلاء المتحايلون على السعودة هم في الواقع خونة لأنهم يعطلون على الدولة أهدافها في تهيئة وتأهيل المواطنين لأعمال بلادهم ومصالحها وهذه خيانة من هذه الشركات ومن المستجيب لها.
وشدد المنيع على أن وزارة الموارد البشرية تقع عليها مسؤولية كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وعليها إصدار قرارات حازمة لإيقافها.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 12:46 AM
شدد على أن "الموارد البشرية" تقع عليها مسؤولية كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز
أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، بأن المتحايلين على السعودة خونة، محذراً من أن التحايل على السعودة هي خيانة للبلاد وولاة أمرها.
وفي التفاصيل، قال الشيخ "المنيع" إن من يتقاضى راتباً دون عمل من خلال شركات السعودة الوهمية فهو يأخذ راتباً على الخيانة ومكسبه مذموم ولا يجوز.
جاء ذلك في توضيحه لمفهوم السعودة وحكمها والآثار المترتبة عليها في برنامج فتاوى على القناة السعودية.
وأضاف: "الدولة تريد مصالح البلد لأهلها وتحصرها بينهم لما يعود بالنفع عليهم وعلى قوة اقتصادها".
ووصف "المنيع" ما تقوم به كثير من الشركات والمواطنين مما يسمى بالسعودة الوهمية بأنه خيانة للبلاد ولولاة أمرها الذين يحرصون على إصدار القرارات لحماية البلاد ومصالحها.
وأردف: هؤلاء المتحايلون على السعودة هم في الواقع خونة لأنهم يعطلون على الدولة أهدافها في تهيئة وتأهيل المواطنين لأعمال بلادهم ومصالحها وهذه خيانة من هذه الشركات ومن المستجيب لها.
وشدد المنيع على أن وزارة الموارد البشرية تقع عليها مسؤولية كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وعليها إصدار قرارات حازمة لإيقافها.
، "المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.