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كشفت مقارنة أجراها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن مكيفات السبليت توفر 35% من الاستهلاك، مبيّنة أن فرق التوفير سنويًا يصل إلى1580 ريالاً مقارنة بمكيفات الشباك للظروف نفسها.
وبيَّن المركز أنه تمت المقارنة بين خمسة مكيفات سبليت ذات المستوى الكفاءة (ب) بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة EER 15.2 تقدر استهلاكها السنوي 2880 ريالاً، ومكيفات الشباك ذات المستوى الكفاءة (و) لعدد خمسة مكيفات بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل الكفاءة EER 9.8تقدر استهلاكها السنوي 4460 ريالاً.
وأكد مختصون في كفاءة الطاقة، أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف ما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها.
ولفتوا إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصًا أن أجهزة التكييف تعد من أعلى الأجهزة استهلاكًا للطاقة بالمنازل.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 12:32 AM
توقفها لفترات طويلة يزيد الترسبات داخلها ما يؤدي لاستهلاك طاقتها"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 %
كشفت مقارنة أجراها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن مكيفات السبليت توفر 35% من الاستهلاك، مبيّنة أن فرق التوفير سنويًا يصل إلى1580 ريالاً مقارنة بمكيفات الشباك للظروف نفسها.
وبيَّن المركز أنه تمت المقارنة بين خمسة مكيفات سبليت ذات المستوى الكفاءة (ب) بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة EER 15.2 تقدر استهلاكها السنوي 2880 ريالاً، ومكيفات الشباك ذات المستوى الكفاءة (و) لعدد خمسة مكيفات بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل الكفاءة EER 9.8تقدر استهلاكها السنوي 4460 ريالاً.
وأكد مختصون في كفاءة الطاقة، أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف ما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها.
ولفتوا إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصًا أن أجهزة التكييف تعد من أعلى الأجهزة استهلاكًا للطاقة بالمنازل.
، "كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % ،
المصدر : الخليج 365
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