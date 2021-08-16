شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. عصابة «النصب الإلكترونى» في قبضة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على (5) مواطنين ومقيم لارتكابهم جرائم نشر إعلانات وهمية واستدراج ضحاياهم والتعدي عليهم وسلب ما بحوزتهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بين العقدين الثاني والرابع من العمر، لارتكابهم (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع منتجات بأسعار زهيدة واستدراج ضحاياهم والتعدي عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

وأشار إلى أنه ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (16,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.