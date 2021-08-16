التعليم الأهلي: 53% من العاملين بالقطاع سعوديون ونطالب بتأجيل مبادرة التوطين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، عبدالعزيز الفهد، جهود القطاع في توطين الوظائف التعليمة والنهوض بالعملية التعليمية.

جهود التوطين بالقطاع:

وقال الفهد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إن 53% من إجمالي العاملين في التعليم الأهلي من السعوديين، مشيرًا إلى أن جهود التوطين، وبالأخص ما يتعلق بالإناث، بدأت قبل 3 عقود من الزمن.

وطالب الفهد بتأجيل مبادرة التوطين في التعليم الأهلي للعام المقبل؛ وذلك بسبب تأثر القطاع بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القطاعات التي تم تأجيل مبادرات التوطين بها تشهد في الوقت الحالي تعافيًا.



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