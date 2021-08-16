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ضبط 9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف بقيمة 300 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

ضبط 9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف بقيمة 300 ألف ريال

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - الطائف

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على (9) مقيمين لقيامهم بسرقة كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، اثنان من مخالفي نظام الإقامة، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، بين العقدين الثاني والخامس من العمر، ارتكبوا (37) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء بمحافظة الطائف، وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنجلاديشي، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (300,000) ريال.

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ضبط 9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف بقيمة 300 ألف ريال - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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