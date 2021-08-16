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ضبطت لجنة التوطين بمحافظة جدة اليوم الاثنين تشغيل عمالة وافدة من مختلف الجنسيات في مكاتب العقار، وذلك إثر جولات تفتيشية على مكاتب العقار للتأكد من تطبيق قرارات التوطين. كما رصدت اللجنة مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري.
وتفصيلاً، رصدت اللجنة عددًا من المخالفات الأخرى، وأوضحت أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار الجهود لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، مؤكدة استمرار جولاتها الميدانية على المكاتب العقارية في أرجاء المحافظة كافة.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 12:03 AM
أكدت استمرار الجولات لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنينلجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار
ضبطت لجنة التوطين بمحافظة جدة اليوم الاثنين تشغيل عمالة وافدة من مختلف الجنسيات في مكاتب العقار، وذلك إثر جولات تفتيشية على مكاتب العقار للتأكد من تطبيق قرارات التوطين. كما رصدت اللجنة مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري.
وتفصيلاً، رصدت اللجنة عددًا من المخالفات الأخرى، وأوضحت أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار الجهود لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، مؤكدة استمرار جولاتها الميدانية على المكاتب العقارية في أرجاء المحافظة كافة.
، لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار ،
المصدر : الخليج 365
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