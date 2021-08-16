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التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي بجمهورية باكستان الإسلامية، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاء، التشديد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.
حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة، وكبار الضباط من الجيش الباكستاني.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 12:01 AM
بحثا الجهود المبذولة لأمن واستقرار المنطقة"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري
التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي بجمهورية باكستان الإسلامية، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاء، التشديد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.
حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة، وكبار الضباط من الجيش الباكستاني.
، "الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري ،
المصدر : الخليج 365
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