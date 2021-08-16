محمد بن مسعود - الدمام - فِرق الإطفاء تحاول منع امتداد النيران لباقي البسطات بالسوق تباشر فِرق الدفاع المدني الآن حريقًا في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج. وتحاول فِرق الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداد الحريق لباقي البسطات في السوق. يُذكر أن هذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تندلع فيها النيران في سوق الأعلاف في الأفلاج. 16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 11:39 PM فِرق الإطفاء تحاول منع امتداد النيران لباقي البسطات بالسوق شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف تباشر فِرق الدفاع المدني الآن حريقًا في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج. وتحاول فِرق الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداد الحريق لباقي البسطات في السوق. يُذكر أن هذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تندلع فيها النيران في سوق الأعلاف في الأفلاج. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف ،

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