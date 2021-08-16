هيئة الغذاء والدواء: استيفاء متطلبات مياه الشرب المعبأة قبل البيع «ضرورة»

الرياض - محمد عبدالله - نوَّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة استيفاء متطلبات مياه الشرب المعبأة قبل بيعها، وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّه لا يُمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى، وذلك لوجود متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب «المعبأة المسجلة»، ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات.

وتباشر الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك.