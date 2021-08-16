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بالصور.. الفريق أول فياض الرويلي يلتقي رئيس حكومة باكستان في «إسلام أباد»

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الرياض - محمد عبدالله - استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمكتبه صباح اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقل الرويلي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والعسكرية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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